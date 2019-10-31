شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة" يرصد خلفاء كبار نجوم الكرة فى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أهم مميزات كرة القدم وأسباب متعتها وإثارتها، أنها لا تتوقف على لاعب أو موهبة بعينها مهما كانت فذة أو استثنائية، وهو ما يجعلها اللعبة الشعبية الأولى عالميا، حيث تتعلق بها قلوب الجماهير على اختلاف الأعمار والأذواق..

وشهدت الكرة المصرية أجيالا عديدة وتعاقبت أسماء وأساطير كروية تعلقت الجماهير بها ولكن لم تتوقف حالة الاستمتاع والإشباع باعتزال واختفاء هؤلاء الأساطير، حيث دائما ما تجود الملاعب بمواهب كروية تجعل الأذهان دائما تربط بين الماضى والحاضر، لاسميا وأن هؤلاء النجوم يختارون خليفتهم فى الملاعب ومن يقدرون على حمل راية الإبداع بعدهم.

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