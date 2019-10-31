شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة" يرصد خلفاء كبار نجوم الكرة فى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت الكرة المصرية أجيالا عديدة وتعاقبت أسماء وأساطير كروية تعلقت الجماهير بها ولكن لم تتوقف حالة الاستمتاع والإشباع باعتزال واختفاء هؤلاء الأساطير، حيث دائما ما تجود الملاعب بمواهب كروية تجعل الأذهان دائما تربط بين الماضى والحاضر، لاسميا وأن هؤلاء النجوم يختارون خليفتهم فى الملاعب ومن يقدرون على حمل راية الإبداع بعدهم.
للتعرف على أبرز خلفاء النجوم الكبار في الملاعب ، اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر "سوبر كورة" يرصد خلفاء كبار نجوم الكرة فى الملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.