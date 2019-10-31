شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري القسم الثاني لكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة دورى القسم الثاني لكرة الصالات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على كرة الصالات وممدوح الشافعي رئيس لجنة كرة الصالات وإبراهيم حلمي مقرر اللجنة وعدد من مندوبي الأندية، وجاءت مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولي كالتالي: وراق الحضر مع القناطر النوبي القاهري مع الصيد مركز شباب المدينة بالمنيا مع أبو الهول Advertisements وجاءت مباريات الجولة الأولي بالمجموعة الثانية كالتالي : وجاءت مباريات الجولة الأولي بالمجموعة الثانية كالتالي : كهرباء القاهرة مع دلفي مركز شباب القنايات باي ويهدف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وتحديدًا سحر عبد الحق المشرف على كرة الصالات والشاطئية والنسائية بتطوير الألعاب خلال الفترة المقبلة.

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