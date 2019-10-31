شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتأهل إلى نهائى بطولة مصر الدولية للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصري كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الإسكواش إلى المباراة النهائية ببطولة مصر الدولية المقامة حاليا في الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار. وفاز عبد الجواد على الويلزي جويل ماكين المصنف رقم 12 عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-7, 11-4 . ويترقب كريم عبد الجواد الفائز من مباراة علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا والذي يواجه النيوزلاندي بول كول المصنف الخامس عالميا . Advertisements تعد هذه البطولة رابع بطولات الموسم الجاري بعد الصين المفتوحة وسان فرانسيسكو واللتان توج بهما محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا وبطولة أمريكا المفتوحة والتي حصدها علي فرج.



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