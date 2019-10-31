هل يُطبق الزمالك مع محمود علاء سيناريو بايرين مع رودريجيز؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك، على العروض التى تلقاها محمود علاء مدافع الفريق الأبيض، بأنه وصل فى الصيف الماضى عروضا لشراء اللاعب، وقال:"رفضنا تلك العروض لعدم وجود بدائل متاحة للاعب بجانب وجود ضغط كبير من المباريات ولا بد من إيجاد بديل من أجل بيع أي لاعب".

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وتابع المشرف على الكرة بالزمالك فى إطار تعليقه على ذلك الأمر قائلاً:"أعلم أن الجماهير تريد الحفاظ على نجوم الفريق وهي نفس رغبتنا ولكن اللاعبون يتلقوا عروضًا مغرية الأمر الذي يجعلنا نفكر في بيعهم لعدم قدرتنا على المساواة المالية مع هذه العروض وهذا ما فعله بايرن ميونيخ مع الكولومبي خاميس رودريجيز عندما رفض تفعيل بند الشراء من ريال مدريد بسبب راتبه الكبير".

كما شدد المشرف العام على الكرة بالزمالك إنه ليس ضرورياً زيادة رواتب اللاعبين كل فترة وعلق على ذلك قائلاً:"محمود علاء على سبيل المثال جاء الزمالك نجم وذلك عكس محمد عبد الغني الذى انضم للفريق من الدرجة الثانية ولذلك يحتاج لتعديل عقده".

هل يطبق الزمالك مع علاء سيناريو البايرن مع رودريجيز؟

وجاءت تصريحات المشرف على الكرة بالزمالك الخاصة بشأن سيناريو عدم بقاء رودريجيز فى البايرن لتفتح التساؤلات من قبل جماهير الفريق حول إمكانية رحيل مدافع الفريق الأبيض والمنتخب الوطنى عن قلعة ميت عقبة فى شهر يناير المقبل، ليكشف مصدر مسئول بالزمالك إنه من الصعب الاستغناء عن اللاعب فى يناير لعدم وجود بديل له خاصة أن مرتضى منصور رئيس الزمالك قد سبق ووعد اللاعب بتعديل عقده تقديراً لما قدمه مع الفريق من مجهودات.