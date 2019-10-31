تفاصيل المران الأول للأهلي بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

دشن النادي الأهلي معسكره في دولة الإمارات العربية المتحدة مستغلاً فترة التوقف الدولي لمزيد من الإعداد والتركيز لاستئناف الموسم بالطريقة المثالية.

المران الأول أقيم على ملعب نادي شباب الأهلي دبي، وشهد محاضرة فنية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وكانت بعثة الأهلي في الإمارات التي وصلت اليوم الخميس إلى دبي قد ضمت 25 لاعباً، من أجل الاستعداد لاستئناف الدوري الممتاز ومواجهة النجم الساحلي في تونس نوفمبر المقبل بدوري الأبطال.

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وحرص فايلر خلال محاضرته النظرية مع اللاعبين على التحدث عن بعض الأمور الفنية التي ينوي تطبيقها في المباريات المقبلة وفي التدريبات، كما أكد على أهداف المعسكر.

ويعد المعسكر الحالي هو الاول لرينيه فايلر خارج مصر، حيث يسعى خلاله للتعرف أكثر على اللاعبين.

وشهد المران حضور وائل فتحي قنصل مصر في الإمارات، والذي لاقى ترحيباً من بعثة الفريق المصري في أرض الملعب.

وقام ينكون ميشيل مدرب حراس المرمى بتدريبات قوية للحراس الثلاثة في المعسكر شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، واشتملت التدريبات على شق بدني وبعض فقرات التسديدات من زوايا مختلفة.