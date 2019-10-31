هنا جودة تتوج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لتنس الطاولة

توجت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة للناشئين بالميدالية البرونزية، بعد ان حصلت علي المركز الرابع فى منافسات بطولة العالم للقارات، و التى تقام بالهند. العالم للقارات، و التى تقام بالهند. ووصلت هنا جودة أمس إلى دور قبل النهائى من البطولة بعد الفوز على اللاعبة الهندية بنتيجة 4/1. من البطولة بعد الفوز على اللاعبة الهندية بنتيجة 4/1. ولكنها خسرت فى المباراة التالية، لتنافس على المركزين الثالث والرابع، وخلال منافساتها على أحد المركزين، حققت المركز الرابع.

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