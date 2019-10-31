شباب الأهلي يصالح جمهوره بفوز ثمين علي عجمان بالدوري الإماراتي

تمكن شباب الأهلي من تحقيق فوزاً هاماً علي مضيفة عجمان، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس علي استاد بن راشد بدبي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".

أحراز أهداف اللقاء لشباب الأهلي كلاً من لوفانور هنريقي ، إسماعيل الحمادي، يوسف جابر

في الدقائق 24و 41و 74.

وجاء هدف عجمان الوحيد في الدقيقة 52 عن طريق أبوبكر تراولي.

وبتلك النتيجة أحتل شباب الأهلي المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بينما توقف عجمان عند المركز السادس برصيد 7 نقاط.

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وفي مباراة أخرى تمكن اتحاد

كلباء من الفوز علي بني ياس في لقاء مثير بهدفين مقابل هدف.

أحرز اتحاد كلباء هدفين من ركلتي جزاء عن طريق بالازس جوجاك هدفين في الدقائق 18 و31، ثم هدف بني ياس الوحيد عن طريق سلطان الشامسي في الدقيقة 60.

وبذلك يرفع إتحاد كلباء رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بني ياس عند نفس الرصيد في المركز التاسع.