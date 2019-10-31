ليونيل ميسي يعود إلى قائمة منتخب الأرجنتين

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفنى لمنتخب الأرجنتين، عن قائمة منتخبه استعدادًا لفترة التوقف الدولي الشهر المقبل ومواجهة البرازيل وأوروجواى.

وشهدت القائمة عودة نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسى، بعد أن غاب

عن المشاركة مع منتخب التانجو منذ إيقافه لمدة 3 أشهر فى شهر يوليو الماضى.

ويخوض الأرجنتين مباراة أمام البرازيل واورجواي وديًا

يوم 15 و19 نوفمبر.

وضمت قائمة الأرجنتين في حراسة المرمى: أوجستين مارشيزن، موسو، مارتينيز

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الدفاع: اندرادى، فويث، سارافيا، أوتاميندى، بيزيلا، روخو، كانيمان، تاليافيكو، بيريز

الوسط: رودريجيز، سيليسو، باريديس، دومينجيز، دى بول، اكونا، بيريرا، اوكامبوس

والهجوم: ميسي، جونزاليس، ألاريو، لاوتارو مارتينيز، أجويرو، ديبالا