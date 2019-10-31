أهلى جدة يتقدم على الإتحاد في الشوط الأول

تمكن أهلي جدة من التقدم على الإتحاد بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بنسلمان للمحترفين.
بدأ الأهلي المباراة بشكل قوي، وتمكن من التقدم سريعًا في الدقيقة 13، بعد تمريرة من دجانيني تافاريس إلى عبد الفتاح عسيري، الذي سددها فيي المرمى أرضية، لتمر منبين يدي فواز القرني حارس مرمى الإتحاد.
وفي الدقيقة 32 من تمريرة أمامية بداخل منطقة جزاء الإتحاد، تصل الكرة إلى سعيد المولد الذي يمنحها للسوري عمر السومة ليسددها في المرمى معلنًا عن ثاني الأهداف.
وحاول الإتحاد تقليص النتيجة قبل نهاية الشوط الاول، ولكنه لم يتمكن من التفوق على الدفاع الاهلاوي.
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