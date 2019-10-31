شاهد.. الإسماعيلي يرفع دعوي قضائية ضد وزير الشباب والرياضة

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رفع نهاد حجاج، المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي بتوكيل من النادي، دعوى قضائية ضد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اليوم الخميس.
وجاء ذلك بسبب رفض النادي قرار الوزير بتسليمإستاد الإسماعيلية لوزارة الشباب والرياضة بشكل رسمي، من أجل تسليمه لإحدى الجهات التي تشرف على إدارته وتطويره ورفض مجلس ادارة النادي تسليم الملعب .
من المقرر تسليم إستاد الإسماعيلية في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل، وهو الأمر الذي رفضه مجلس الإسماعيلي وقرر تصعيد الأمر للقضاء، مؤكدا أن إستاد الإسماعيلية مملوك للنادي وليس لوزارة الرياضة أو المحافظة.
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