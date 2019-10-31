المقاولون العرب يحتفل بعيد ميلاد محمد عادل فتحي

إحتفل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني ولاعبي الفريق، بعيد ميلاد المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة النادي والمشرف علي الكرة .

وقام الجهاز الفني والطبي والاداري لفريق

الكرة بالذئاب، بالاحتفال بعيد ميلاد المشرف العام علي الكرة بعد مران الفريق الذي أقيم اليوم ضمن الاستعداد لاستئناف البطولة خلال فترة التوقف الحالية بسبب معسكر المنتخب الاول واستعدادات المنتخب الاولمبي للتصفيات الافريقية المؤهلة للاولمبياد.

وأعرب المهندس محمد عادل فتحي، عن سعادته بالاحتفال مع الجهاز الفني والفريق بعيد ميلاده موجها الشكر لهم على هذه اللفتة وتمنى التوفيق للفريق في مشوار الدوري والعودة للمشاركة في البطولات الافريقية من خلال التواجد في المربع الذهبي للبطولة.

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