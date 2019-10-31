جماهير البلدية تطالب باقالة المدير الفنى للفريق

طالبت جماهير نادى بلدية المحلة مجلس الادارة رئاسة مصطفى السامولي، بضرورة إقالة كرم جابر المدير الفنى للفريق وانقاذ مايمكن انقاذه، خاصة وأن الفريق فى بداية مشوار دورى القسم الثانى. بداية مشوار دورى القسم الثانى. جاء ذلك بعد خسارة الفريق اليوم امام الرجاء المطروحي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينهما عصر اليوم بملعب مركز شباب مطروح . التى اقيمت بينهما عصر اليوم بملعب مركز شباب مطروح . وقد عبرت هذه الجماهير عن غضبها من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وطالبت مجلس الاداره بضرورة رحيل الجهاز الفنى بقيادة كرم جابر.

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