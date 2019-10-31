قنصل مصر في الإمارات يحضر مران الأهلي

حضر وائل فتحي قنصل مصر في دولة الإمارات، مران الفريق الأول للأهلي، الذي أقيم مساء اليوم بنادي أهلي دبي، في بداية معسكر الفريق والذييستمر إلى الأربعاء المقبل، وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على استقبال القنصل والترحيب به.
وأدى الأهلي مرانه الأول في دبي مساء اليوم بعد ساعات من وصول البعثة والتي تضم 25 لاعبًا.
وكان رينيه فايلر، المدير الفني قد عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على بعض الجوانب الفنية والخططية.
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