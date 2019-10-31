الجهاز الطبي للشرقية يكشف إصابة محمود عبدالواحد

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، عن موقف محمود عبدالواحد، لاعب الفريق الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة النوبة التي أقيمت يوم الإثنين الماضي ضمن منافسات

الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر.

وأوضح الجهاز الطبي أن التشخيص المبدئي للإصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة، مشيراً أن اللاعب سيخضع

لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في تدريبات الفريق.

وكان عبدالواحد قد خرج مصاباً في الشوط الثاني من مباراة النوبة التي أقيمت على استاد الزقازيق، وانتهت بفوز الشرقية بأربعة أهداف مقابل هدف، لتتأهل الشرقية للدور 64 من بطولة كأس مصر.