رياضة | عاجل.. برشلونة يتعاقد مع بديل فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يتعاقد مع بديل فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن قيام نادي برشلونة بالتعاقد مع بديل إرنستو فالفيردي مدرب الفريق ليستعد الجماهير لمفاجأة في الفترة القادمة.

مدرب ريفر بليت بديل برشلونة

وأكدت التقارير الصحفية أن نادي برشلونة اتفق مع مارسيلو جالاردو مدرب نادى ريفر بليت ليتولى مهة تدريب الفريق في الموسم القادم.

رحيل فالفيردي عن برشلونة

وأشارت التقارير إلى أن فالفيردي سيرحل عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم الحالي إذا لم يفز النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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موقف مارسيلو جالاردو من تدريب برشلونة

كما ذكرت التقارير أن مارسيلو جالاردو لا يمانع في تدريب ناي برشلونة حيث أن المدرب يرغب في الانتقال إلى قارة أوروبا ليحصد بطولات جديده مع نادي كبير.

مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا وترتيب الفريق

ويتواجد نادي برشلونة في المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا رفقة كل من إنتر ميلان وسلافيا براج وبوروسيا دورتموند.

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط من أصل 3 مباريات خاصها الفريق حتى الآن في البطولة.