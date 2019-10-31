رياضة | أخر أخبار محمد صلاح اليوم الخميس 31 أكتوبر: صدام الجبلاية المحتمل والغياب عن مونديال الأندية ومواجهة تريزيجيه بالكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر أخبار محمد صلاح اليوم الخميس 31 أكتوبر: صدام الجبلاية المحتمل والغياب عن مونديال الأندية ومواجهة تريزيجيه بالكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الخميس 31 أكتوبر الجاري.

"أخبار محمد صلاح اليوم"

صلاح يقترب من صدام محتمل مع الاتحاد المصري

قالت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية أن ثنائي ليفربول اللاعب الدولي المصري محمد صلاح والمهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني في معضلة الاختيار بين المنتخب والنادي في صيف عام 2021.

و‏أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن خطط للعب كأس العالم للاندية 2021 في يونيو ويوليو ، حيث سيتصادم مع كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون و‏ستقام بطولة كأس العالم للأندية في الصين في الفترة ما بين 17 يونيو و 4 يوليو مع 24 فريقًا موسعًا مع تحديد الجدول الزمني الجديد ليتصادم مع اُمم أفريقيا و‏من المقرر إقامة نهائيات امم افريقيا التالية في الفترة من يونيو إلى يوليو 2021 في الكاميرون ، على الرغم من أنه من المحتمل أن تُقام البطولة في يوليو فقط، و‏في حالة فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، فسيكونون مؤهلين للبطولة في الصين كنتيجة لذلك مما يعني أن الثنائي يواجهان إمكانية الاضطرار إلى اختيار بين المنتخب والنادي وحتى إذا تم التوصل إلى حل ، فإن الثنائي لا يزال يواجه احتمال الاضطرار إلى اللعب طوال الصيف دون راحة ،مما قد يكون له تأثير سلبي على موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2021/22.

وأضافت صحيفة ليفربول ايكو أن الريدز سيخوض كأس العالم للأندية هذا الموسم في قطر بعد حصوله على دوري ابطال اوروبا السادس في يونيو، ‏بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا ، تأهل ليفربول مباشرة إلى الدور نصف النهائي من المسابقة وسيلعب مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء 18 ديسمبر ، على الرغم من أن خصومهم غير معروفين بعد.

صلاح وماني يثيران أزمة داخل ليفربول

أثار الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، محترفا الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ، أزمة جديدة داخل أروقة الريدز، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية إنجليزية.

وأوضحت صحيفة ليفربول إيكو، أنه من المقرر أن يحدث الثنائي محمد صلاح وساديو ماني أزمة داخل أروقة الأنفيلد، عندما تنطلق فاعليات كأس العالم للأندية في الصين، في الفترة مابين 17 يونيو إلى 4 يوليو، بمشاركة 24 فريقًا، بعد زيادة عدد الأندية، وهو الأمر الذي سينتج تصادم واضح بين المواعيد الجديدة للبطولة وبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة.

وكانت نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة المقرر إقامتها في الكاميرون، في الفترة ما بين يونيو إلى يوليو 2021، على الرغم من احتمالية استمرار البطولة في يوليو فقط.

وأضافت الصحيفة، أنه إذا توصل ليفربول لحل الأزمة، فإن الثنائي سيواجه احتمالية اللعب طوال الصيف دون راحة، وهو ما قد يؤثر سلبيًا على بداية ليفربول لموسم 2021-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ضمن مقعدًا في بطولة كأس العالم للأندية 2021، بعد أن تمكن من حصد لقب دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" لعام 2019، بعد تغلبه على توتنهام في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، حيث أن النظام الجديد للبطولة يضمن تأهل ثمانية أندية من قارة أوروبا وهم أبطال الشامبيونزليج واليوربا ليج من عام 2018 حتى 2021.

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"أخبار صلاح الأن"

ليفربول يبحث عن بديل صلاح

يرغب مسئولو ليفربول لحسم صفقة قوية، بالتعاقد مع خليفة محمد صلاح، خلال الصيف المقبل.

ويطمح الريدز لضم الشاب فران توريس نجم فريق فالنسيا، ويجد ليفربول منافسة قوية من جانب برشلونة وبوروسيا دورتموند على صفقة إسبانية.

ووفقا لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، عقد الإسباني ينتهي داخل "ميستايا" في يونيو عام 2021، ويسعى الريدز لحسم الصفقة بعد نهاية الموسم الحالي.

ويسعى الريدز لضم اللاعب الشاب تحسبًا لرحيل محمد صلاح الذي يلعب في نفس المركز، مع وجود شائعات عديدة حول إمكانية انتقاله لأكثر من نادي من بينهم عملاقي الليجا، ريال مدريد وبرشلونة أو يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

ويبلغ توريس من العمر فقط 19 عامًا، وتم تصعيده للفريق الأول بنادي فالنسيا قبل عامين في 2017، شارك خلالهم في 43 مباراة وسجل هدفين.

صلاح يصطدم بتريزيجه في كأس الرابطة

أسفرت قرعة دور الـ8 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، عن مواجهات قوية، حيث اصطدم ليفربول بنظيره أستون فيلا في مواجهة تضم الثلاثي المصري بالبريمير ليج، محمد صلاح نجم الريدز، وتريزيجيه وأحمد المحمدي ثنائي أستون فيلا.

وكان ليفربول قد نجح في تحقيق فوز صعب على نظيره أرسنال بركلات الترجيح 5-4، في لقاء مثير انتهى الوقت الأصلي فيه بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لكل فريق.

على الجانب الأخر تخطى فريق أستون فيلا نظيره ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، وسجل المحمدي الهدف الثاني لفريقه.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لحامل اللقب مانشستر سيتي أمام أوكسفورد سيتي، بينما يلعب مانشستر يونايتد أمام كولشيستر يونايتد.