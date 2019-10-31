رياضة | المنتخب الوطني للجامعات فوز الثاني ببطولة التسامح العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الوطني للجامعات فوز الثاني ببطولة التسامح العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المنتخب الوطني للجامعات الفوز الثاني له في بطولة التسامح العربية للجامعات المقامة في أبو ظبي، علي حساب نظيره الجزائري بنتيجة ٧/٤ .

أحرز الأهداف:

- الهدف الأول: الشوط الأول: عمر محمد كمال (الدقيقة ١٠ )

- الهدف الثاني: الشوط الأول: عمر محمد كمال( الدقيقة ١٣ )

- الهدف الثالث: الشوط الثاني: مدافع المنتخب الجزائري في نفسه( الدقيقة ٢ )

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- الهدف الرابع: الشوط الثاني: عمر محمد كمال ( الدقيقة ١٢ )

- الهدف الخامس: الشوط الثاني: عمر محمد كمال ( الدقيقة ١٥ )

- الهدف السادس: الشوط الثاني: محمد أشرف ( الدقيقة ١٩ )

- الهدف السابع: الشوط الثاني: محمد أشرف ( الدقيقة ٢٠ )

بذلك يصبح منتخب مصر أول المجموعة الثانية برصيد ٦ نقاط، وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في مباراته الأولي علي منتخب السعودية بنتيجة ٤/١ .