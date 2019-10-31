رياضة | نجم برشلونة يُفجر مفاجأة كبري عن عودة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يُفجر مفاجأة كبري عن عودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر نجم برشلونة الإسباني مفاجأة من العيار عن الثقيل بشأن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وكشف مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، اليوم الخميس، عن أن ناديه كان حريصاً على استعادة نيمار من باريس سان جيرمان، لدرجة قبول اللاعبين لتأخير رواتبهم، من أجل تحمل النادي نفقات التعاقد مع المهاجم البرازيلي.

قال بيكيه لمحطة كادينا سير الإذاعية الإسبانية: "أبلغنا رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، بأنه لو كان ضرورياً يمكنه تأخير مستحقاتنا المقررة في العقود، للتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف، والتعاقد مع نيمار".

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وأضاف: "كنا على استعداد لتعديل عقودنا، لن نساهم بالأموال، لكن حاولنا تسهيل الأمور عبر تأجيل دفع بعض مستحقاتنا للعام الثاني أو الثالث بدلاً من العام الأول".

وابتعد المهاجم البرازيلي عن بداية الموسم، بينما كان ينتظر انتهاء أزمة انتقاله، لكنه عاد إلى سان جيرمان في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسجل 4 أهداف في 5 مباريات بالدوري الفرنسي.

ويعاني نيمار حالياً من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب البرازيل.