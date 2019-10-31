رياضة | الاتفاق يقطع الطريق أمام الفيحاء بالتعادل في الدوري السعودي للمحترفين

التعادل يحسم موقعة الفيحاء والاتفاق في دوري الأمير محمد بن سلمان

وافتتح أحمد بامسعود أهداف اللقاء لصالح الفيحاء بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتفاق عند الدقيقة 76.

وأدرك هزاع الهزاع هدف التعادل عن الدقيقة 79 من عمر المباراة، ليعلن حكم اللقاء عقب انتهاء المباراة تعاول الفريقين بهدف لمثله.

ورفع الاتفاق إلى المركز التاسع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط،و بفارق الأهداف عن الفيحاء، الذي يحتل المركز العاشر.

