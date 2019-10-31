رياضة | لماذا سجل أوريجي ركلة الجزاء الرابعة في مرمى أرسنال؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا سجل أوريجي ركلة الجزاء الرابعة في مرمى أرسنال؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي على سبب تسجيل ديفوك اوريجى مهاجم الفريق لركلة الجزاء الرابعة أمس الأربعاء في مرمى نادي أرسنال.

تعليق كلوب على تسجيل أوريجي ركلة الجزاء الرابعة

وقال كلوب في تصريحات صحفية اليوم: "عندما وضعنا قائمة منفذي ركلات الجزاء اوريجي كان المنفذ الخامس و جونز الرابع، عند التنفيذ اوريجي هو من أراد تنفيذ التسديدة الرابعة ولا أعلم ماهو السبب".

حديث أوريجي عن فوز الأمس

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كما تحدث أوريجي عن فوز ليفربول على أرسنال أمس قائلا: "لدينا الكثير من الليالي المميزة على أنفيلد و هذه أيضًا ليلى آخرى تنضم للقائمة ، بالنسبة للنادي و الفريق كانت لحظة مهمة لأنه كان هناك الكثير من اللاعبين الشبان في التشكيلة و الكثير من الطاقة ، لقد حاولنا جعلها ليلة مميزة".

نتيجة مباراة ليفربول وأرسنال أمس

وتمكن نادي ليفربول من الفوز على نظيره نادي أرسنال أمس بركلات الترجيح عقب التعادل بخمسة أهداف لكل فريق ضمن منافسات الدور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب آنفليد.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.