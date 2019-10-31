رياضة | مران الأهلي في الإمارات.. قنصل مصر يحضر التدريبات وفايلر يعقد محاضرة مع اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي في الإمارات.. قنصل مصر يحضر التدريبات وفايلر يعقد محاضرة مع اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص قنصل مصر في دولة الإمارات وائل فتحي، على حضور مران الفريق الأول الذي أقيم مساء اليوم بنادي أهلي دبي، في بداية معسكر الفريق والذي يستمر إلى الأربعاء المقبل، وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على استقبال القنصل والترحيب به.

وأدى الأهلي مرانه الأول في دبي مساء اليوم بعد ساعات من وصول البعثة والتي تضم 25 لاعبا.

وعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الأول في معسكر الإمارات، والذي يستمر إلى الاربعاء المقبل.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية والأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال المعسكر الذي بدأ اليوم.

وكان فايلر، قد حرص على إقامة معسكر خارجي ضمن فترة الإعداد الأولى التي يخوضها الفريق وذلك لتحقيق أقصى استفادة فنية من خلال مشاركة جميع اللاعبين في فترة الإعداد المصغرة في دبي قبل انضمام الدوليين للمنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.

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وفي سياق أخر قاد يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريبات قوية للحراس في المران الأول للفريق الذي أقيم مساء اليوم.

وشارك في المران الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، واشتملت التدريبات على جانب بدني وبعض الفقرات المتنوعة للتصويب على المرمى من زوايا مختلفة.

وأدى الأهلي تدريباته على ملعب أهلي دبي والذي يستضيف جميع تدريبات الفريق خلال المعسكر الذي بدأ اليوم والذي يستمر إلى الأربعاء المقبل.