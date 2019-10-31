رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يكشف حقيقة انسحاب كينيا من مواجهة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يكشف حقيقة انسحاب كينيا من مواجهة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف منتخب كينيا عن موقفهم الأخير من مواجهة منتخب مصر يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الأولي من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

"الخليج 365 الرياضي" يكشف حقيقة انسحاب كينيا من مواجهة مصر

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن منتخب كينيا لا يستطيع المجئ لمصر بسبب أزمة ماليه كبيرة، يمر بها الاتحاد الكيني يجعل المنتخب غير قادر على السفر للقاهرة لمواجهة الفراعنة، وكان نيك مويندا رئيس الاتحاد الكيني نشر علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هناك تعذر بسبب عدم وجود مصاريف داخل الاتحاد الكيني.

وتواصل "الخليج 365 الرياضي" مع كين أوكاكا مدير الإتصالات بالمنتخب الكيني، الذي كشف عن موقف منتخب كينيا لمواجهة مصر يوم 14 نوفمبر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2021 .

وأكد أوكاكا في تصريحات خاصة، قائلاً :" سنكون بخير.. سوف نأتي لمصر، كينيا سوف تكمل جميع مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ".

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وبدأ منتخب مصر معسكره الإستعدادي لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الأولي والثانيه من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وسيواجه منتخب مصر نظيره منتخب ليبيريا يوم 7 نوفمبر القادم إستعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

وقرر حسام البدري أن تضم قائمة المنتخب ٣٢ لاعب خاصة، أن المعسكر ستكون فترته طويلة ويريد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري رؤية جميع اللاعبين.

وشملت القائمة٣٢ لاعبا هم : محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).