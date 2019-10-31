رياضة | دمنهور يفوز علي بيلا في الوقت بدل الضائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يفوز علي بيلا في الوقت بدل الضائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق دمنهور فوز قاتل ومثير من فريق بيلا ضمن لقاءات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني.

بدأ دمنهور المباراة بتشكيل مكون من : عمرو الصعيدي، أحمد درة ،زيدان أسماعيل ، علي العربي ، أسلام رمضان ،السيد عبدالعال ،موندا ،محمود فتحي ،وحيدمحسن،عمارمحمد،أحمد العوضي.

بينما بدأ بيلا بتشكيل مكون من : محمدفوزي،عمرو نبيل،أحمدالعباسي ،محمدااسيد،مصطفي علي،عبد الصمد مان ، حسين حلمي،سمير معاذ،حسام فتحي ،حسني عزوز ،السيد شعبان.

شهدت أحداث الشوط الأول ضغط هجومي من جانب أصحاب الضيافة فريق بيلا بسيطرة كبيرة على منطقة وسط ملعب دمنهور وسط تهاون من لاعبي وسط دمنهور وتمريرات كثيرة بالخطأة مع بعض الهجمات علي فترات من لاعبي خط هجوم دمنهور وحيد محسن أحمدالعوضي وعمار شرف الدين ولكن دون الفاعلية علي مرمي بيلا.

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فى الشوط الثانى حاول أحمد ساري المدير الفني لدمنهور مواصلة الكثافة العددية في وسط الملعب بنزول أحمد متعب وخروج موندا وسط محاولات ثم نزول رضوان يوسف لاعب الوسط وخروج السيد عبدالعال لتنشيط خط وسط الفريق وزيادة الكثافة الهجومية علي مرمي بيلا ليواصل دمنهور طوال مجريات شوط المباراة الثاني ضغط هجومي كبير جدا نتج عنه هدف في الوقت القاتل الوقت بدل الضائع عن طريق المهاجم أحمد العوضي لتشتعل المباراة حتي أطلق الحكم عمرورمضان صافرته معلنا فوز دمنهور ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

الفوز رفع رصيد فريق دمنهور إلى 4 نقاط، بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد بيلا بقيادة ياسر رضوان عند نقطة وحيدة.

المباراة أدارها تحكيما طاقم حكام من منطقة الفيوم مكون من عمرو رمضان "حكم ساحة" ، رجب محمد "مساعد أول" ، محمدصلاح "مساعد ثانى" ، أحمد ماجد "حكم رابع" ومحمد عبدالقادر "مراقب حكام" ، فتوح الصاوي "مراقب مسابقات".