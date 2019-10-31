رياضة | الأهلي يبدأ أولى تدريباته بمعسكر الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ أولى تدريباته بمعسكر الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على ملعب أهلي دبي بالإمارات، في أولى أيام المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق خلال فترة توقف الدوري.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبات استشفائية، في أولى تدريباته خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد والإصابات خاصةً أن الفريق وصل ظهر اليوم إلى دبي، من أجل الانخراط في معسكر مغلق لمدة ستة أيام.

25 لاعبًا في قائمة الأهلي بمعسكر الإمارات

واختار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر 25 لاعبا للمعسكر الذي يبدأ اليوم في الإمارات ويستمر لمدة أسبوع.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من:

Advertisements

محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، وأحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد، وعلي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير، وياسر ابراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، وحسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاي وأحمد الشيخ، ووليد أزارو ومروان محسن.

بعثة الأهلي تصل الإمارات للدخول في معسكر مغلق

ووصلت بعثة الفريق الأول، صباح اليوم إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي بالإمارات؛ استعدادا للارتباطات المقبلة، حيث يقيم الأهلي معسكره الخارجي لمدة ستة أيام يخوض خلاله مباراة ودية، واستمرت رحلة الأهلي قرابة الثلاث ساعات و١٥ دقيقة.

ويأتي معسكر الأهلي في ظل توقف مسابقة الدوري المحلي لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتي 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري قد غادرا القاهرة أمس للترتيب لبعثة الأهلي بشأن الإقامة وملاعب التدريب.