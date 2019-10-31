رياضة | مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد al ahli vs ittihad live بث مباشر «على القناة المفتوحة» KSA HD YouTube مجانا بدون تقطيع

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في واحدة من مباريات القمة والديربيات الكبرى في الكرة السعودية، تلعب مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر وأونلاين على موقع الأسطورة في إطار الأسبوع التاسع من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019-2020، وعلى الرغم من إبتعاد الأهلي والهلال عن مراكز المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم، ولكن تبقى مباريات الفريقين دومًا تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة، خاصة بسبب التنافس الشديد بين قطبي مدينة جدة.

وخلال هذا التقرير من موقع الخليج 365 الرياضي سوف نقدم لكم تغطية خاصة لكل ما يدور حول مباراة الأهلي والاتحاد كورة أونلاين، بداية من موعد المباراة مرورًا بالقنوات الناقلة وووصولًا إلى التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والاتحاد Yallashot الجديد.

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تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد كورة ستار في تمام الساعة السابعة و50 دقيقة بتوقيت السعودية والسادسة و50 دقيقة بتوقيت القاهرة، وذلك مساء الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري.

ومن المتوقع أن تكون مباراة الأهلي والاتحاد KOORA LIVE منقولة عبر قناة الرياضية السعودية على القمر الصناعي نايل سات، وذلك لكون القناة هي المالكة لحقوق بث كل مباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.ونقدم لكم في موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد بدون تقطيع على موقع live7hd والذي يقام ضمن مباريات الجولة التاسعة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2019-2020.

ويذكر أن نادي الاتحاد يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020 برصيد 11 نقطة، وذلك في الوقت الذي يحتل فيه نادي أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين