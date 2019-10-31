اونلاين | «كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي «كورة اون لاين»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي «كورة اون لاين» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق اتحاد جدة ضد الاهلي في ديربي جدة السعودي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين YALA SHOOOT PLUS، وستكون تلك المباراة كبيرة ونارية بين الفريقين في ديربي جدة KOORA STAR وينتظر عشاق الكرة في السعودية تلك المباراة بين الناديين لانه ديربي من أقدم الديربيات في السعودية خلال السنوات الماضية YALA KOORA.

كورة ستار وأعلنت مجموعة قنوات السعودية الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم عبر قنواتها على قمر النايل سات بشكل مفتوح لعشاق كرة القدم في العالم العربي بشكل مجاني ويمكنكم أيضا متابعة المباراة عبر اليوتيوب بدون تقطيع وعلى البث المباشر الأسطورة GOAL KOORA بدون تقطيع ALASTORA يلا لايف تابع المباراة كاملة بين نادي الاهلي واتحاد جدة COOL KOORA.

يلا شوت حصري ويدخل الفريقين بالقوة الضاربة في المباراة من أجل تحقيق الفوز في ديربي جدة وحسم المباراة لصالحه وإسعاد جماهيره بشكل كبير هذا الموسم خاصة فريق الاتحاد والذي يعاني من نتائج سيئة هذا الموسم ويحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب KOORA LIVE وستذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية الاولى لمتابعة جميع عشاق كرة القدم في العالم العربي المباراة على قنواتها وسيكون الاستديو التحليلي قبل المباراة بساعة واحدة وسيضم العديد من نجوم الكرة السعودية والتحليل عبر العالم KOORA LIVE.

كورة لايف وستقام المباراة بين فريق الأهلي وفريق الاتحاد في الساعة السابعة بتوقيت القاهرة حيث بتاع العديد من الكرة المصرية مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الفترة الأخيرة بسبب تطور الكرة هناك في الموسمين الماضيين والحالي أيضاً، KOORA ONLINE وكانت مباراة النصر ضد الهلال في الجولة الماضية خير دليل على ذلك والتي انتهت بفوز الفريق الأصفر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الهلال YALA SHOOOT PLUS.