اونلاين | « كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة الفتح ضد الهلال بث مباشر KORA LIVE يلا شوت I7SRY رابط ماتش الهلال YOUTUBE KSA

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بث مباشر مباراة الهلال والفتح نستعرضها لكم اليوم يلا شوت SHOOT في إطار مباريات الدوري السعودي الجولة التاسعة، قبل بداية اللقاء الهلال في المركز الأول برصيد 19 نقطة بعد أن خاض 8 جولات في الموسم الحالي، بينما فريق الفتح في المركز ال 15 من جدول ترتيب السعودي برصيد 4 نقاط بعد 8 مباريات، ويسعي الهلال لحصد الثلاث نقاط من أجل توسيع الفارق بينه وبين فريق الشباب صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

الهلال والفتح بث مباشر

الهلال والفتح بث مباشر اللقاء المُقرر إقامته اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق وفق توقيت مصر، الهلال في مباراته الأخيرة تلقي هزيمة أمام نادي النصر، وانتهت المباراة بفوز نادي النصر 2-1، وفاز الفيحاء على نادي الفتح في المباراة الأخيرة التي جمعتهم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تشكيل الهلال لمواجهة الفتح اليوم

وقد أعلن المدير الفني لنادي الهلال بشكل رسمي على التشكيلة الأساسية لفريقة اليوم أمام الفتح، وجاءت كالتالي:

المعيوف في حراسة المرمي.

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عبد الله حافظ، كادش، الشهراني، جحفلي في خط الدفاع.

العابد، كويلار، عطيف في خط الوسط.

الشهري، إدواردو، كاريلو في خط الهجوم.

مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر

مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر بداية البث الحي لمباراة الهلال والفتح، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة الهلال والفتح بتقنية التايم لاين.

بث مباشر مباراة الهلال والفتح

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