اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد بث مباشر السعودية الرياضية المفتوحة «رابط مباشر» هدف الاهلي Al Somah

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يستضيف نادي أهلي جده السعودي YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي اتحاد جده Goal arab بديربي الرياض اليوم الخميس 31 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد

وتذاع مباراة الأهلي والاتحاد اليوم في ديربي الرياض بالدوري السعودي على قناة "السعودية الرياضية 1" بتعليق فهد العتيبي وقناة "السعودية الرياضية 4" بتعليق عبد الله الحربي.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد بالدوري السعودي

وستلعب مباراة الأهلي والاتحاد KORA LIVE في ديربي الرياض اليوم في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية KORA GOAL على ملعب الجوهرة المشعة.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الأهلي بديربي جده

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: منصور الحربي – عبد المحسن فلاته – زياد الصحفي – سعود عبدالحميد.

خط الوسط المحوري: كارلوس فيلانويفا – كريم الأحمدي.

خط الوسط الهجومي: إيمليانو فيشيو – كارلوس فيلانويفا- عبدالعزيز البيشي .

الهجوم الصريح: رومارينيو.

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تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتحاد بديربي جده

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الله الحافظ، محمد البريك

في خط الوسط: كويلار، سلمان الفرج، إدواردو، نواف العابد، هتان باهبري

في خط الهجوم: صالح الشهري

بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد بديربي الرياض

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة الأهلي والاتحاد اليوم بديربي الرياض في الدوري السعودي، ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جده اليوم بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي قبل ديربي جده

ويتواجد نادي الأهلي KORA ONLINE في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق KPRA STAR حتى الآن في الدوري.

بينما يتواجد نادي الاتحاد YALLA SHOOT في المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.