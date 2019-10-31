اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي ضد الاتحاد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش أهلي جدة NOW ONLINE

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يلا شوت KSA مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد ، التقي الاهلي بنظيره فريق الاتحاد جدة بالديربي 22مرة في الدوري السعودي للمحترفين ، حيث حقق النادي الأهلي الفوز في 9 مباريات، بينما حقق نادي اتحاد جدة الفوز في 6 مباريات، وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين 7 مرات، لم يستطيع ‎الاتحاد تحقيق الفوز في آخر..

ننتظر مواجهة جديدة بين بين فريقي الاهلي والاتحاد في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة ، ومن المنتظر نقل اللقاء عبر قناة السعودية الرياضية 1 بتعليق المعلق فعد العتيبي (HD1) + عبدالله الحربي (HD4)..

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر يلا شوت KSA ضمن منافسات الجولة 9 من بطولة الدوري السعودي في توقيت الساعة 6:50 مساءا بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة الساعة 7:50 مساءا بالتوقيت فى السعودية فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين..

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فاز الاتحاد للمرة الأخيرة أمام الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين يوم 29 مارس 2012 بهدف سجله نايف هزازي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل ضمن الجولة ال24 من المسابقة، وبعدها استطاع الأهلي الفوز في 7 مباريات، وانتهت 8 مباريات أخرى بالتعادل.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد مباشر