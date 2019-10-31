اونلاين | “رابط مباشر يلا شوت” مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر اليوم 31-10-2019 “kora star tv” في الدوري السعودي KSA PLUS

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مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر عبر أحداث اليوم خدمة بدون رسوم لمتابعي وعشاق كرة القدم العربية ضمن منافسات الجولة 9 من بطولة الدوري السعودي في توقيت الساعة 6:50 مساءا بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة الساعة 7:50 مساءا بالتوقيت فى السعودية فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين..

فاز الاتحاد للمرة الأخيرة أمام الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين يوم 29 مارس 2012 بهدف سجله نايف هزازي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل ضمن الجولة ال24 من المسابقة، وبعدها استطاع الأهلي الفوز في 7 مباريات، وانتهت 8 مباريات أخرى بالتعادل.

مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد مباشر

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