عاجل.. ميسي يتواجد في قائمة الأرجنتنين لمواجهة البرازيل

الخميس 31 أكتوبر 2019

ميسي

كتب أنس عبد الغني

أعلن ليونيل سكالوني عن قائمة منتخب الأرجنتين المستدعاة لوديتي شهر نوفمبر المقبل.



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وشهدت قائمة الأرجنتين عودة الأسطورة ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني بعد غياب لفترة طويلة، حيث كان قد ابتعد النجم الأرجنتيني عن منتخب بلاده الأرجنتين لأكثر من 3 أشهر، حيث كانت المباراة الأخيرة ببطولة كأس كوبا أمريكا.

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين كالتالي :

“أوجستين مارشيسن، خوان موسو، إيميليانو مارتينيز، إستيبان إندرادا، فويث، سارافيا، أوتاميدي، بيتيزلا، روخو، كانيمان والتر، نيكولاس تاجليافيكو، بيريز، جويدو رودريجيز، لو سيلسو، باريديس، دي بول، أكونا، روبيرتو بيريرا، أوكامبوس، ليونيل ميسي، أجويرو، ديبالا، لاوتارو مارتينيز، نيكولاس جونزاليس، لوكاس ألاريو”.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين لقائين في شهر نوفمبر المقبل، حيث سيلاقي البرازيل يوم الخامس عشر من شهر نوفمبر، وبعدها سيواجه الأوروجواي في التاسع عشر من نفس الشهر.