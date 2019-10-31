شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد اليوم بث مباشر "ديربي جدة" والان مع التفاصيل

الخميس 31 أكتوبر 2019 الأهلي والاتحاد يقدم السعودية نيوز مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد اليوم بث مباشر في "ديربي جدة" ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء التشكيل الاتحاد الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: فواز القرني. خط الدفاع: حمدان الشمراني، مروان دا كوستا، زياد المولد، سعود عبد الحميد. خط الوسط: كريم الأحمدي ، عبد الإله المالكي، فيشيو، خالد السميري. Advertisements خط الهجوم: بريجوفيتش، رومارينهو. وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد العويس. خط الدفاع: لوكاس ليما، محمد خبراني، عبد الباسط هندي، سعيد المولد. خط الوسط: ساريتش، دي سوزا، عبد الفتاح عسيري، يوسف البلايلي. خط الهجوم: دجانيني ، وعمر السومة. ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 14 نقطة في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما الاتحاد في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

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