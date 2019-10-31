الارشيف / اخبار الرياضه

تشكيل ناري للزعيم لمواجهة الفتح في الدوري السعودي

0 نشر
أنس عبد الغني 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري للزعيم لمواجهة الفتح في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخميس 31 أكتوبر 2019

7b96b59e58.jpg
تشكيل ناري للزعيم لمواجهة الفتح في الدوري السعودي

كتب

أنس عبد الغني

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، عن تشكيل الهلال السعودي لمواجهة الفتح، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي ، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير للمحترفين.

 

وجاء تشكيل الهلال كالآتي

 

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

 

Advertisements

الدفاع: حسن كادش، عبد الله الحافظ، محمد جحفلي، ياسر الشهراني

 

الارتكاز: عبد الله عطيف، جوستافو كويلار

 

الوسط: أندريه كاريلو، نواف العابد

 

الهجوم: صالح الشهري، كارلوس إدواردو

 

ويتربع الزعيم على صدارة ترتيب دوري المحترفين، برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز الخامس عشر وقبل الأخير، برصيد 4 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل ناري للزعيم لمواجهة الفتح في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا