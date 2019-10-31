شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري للزعيم لمواجهة الفتح في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخميس 31 أكتوبر 2019 كتب أنس عبد الغني أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، عن تشكيل الهلال السعودي لمواجهة الفتح، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل الهلال كالآتي حراسة المرمى: عبد الله المعيوف Advertisements الدفاع: حسن كادش، عبد الله الحافظ، محمد جحفلي، ياسر الشهراني الارتكاز: عبد الله عطيف، جوستافو كويلار الوسط: أندريه كاريلو، نواف العابد الهجوم: صالح الشهري، كارلوس إدواردو ويتربع الزعيم على صدارة ترتيب دوري المحترفين، برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز الخامس عشر وقبل الأخير، برصيد 4 نقاط.

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