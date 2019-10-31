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شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يجدد الآمال في التعاقد مع نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل
الخميس 31 أكتوبر 2019
كتب
محمد حسين
ذكر موقع "le 10sport”الفرنسي، اليوم الخميس، أن النادي الباريسي لم يفقد الأمل بعد في ضم الدولي الألماني، إيمري تشان، وهي الصفقة التي كان يريد إبرامها في الميركاتو الصيفي الأخير .
ورفض ايمري تشان الرحيل الي باريس وقرر البقاء في السيدة العجوز ، ولكن النادي الباريس يجدد آماله ويرغب في الحصول علي خدمات الدولي الالماني في الانتقالات الشتوية القادمة .
وكان تشان قد انتقل إلى يوفنتوس في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع الريدز، لكن من المتوقع ألا يوافق النادي الإيطالي على مغادرته، بأقل من 40 مليون يورو.
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