شكرا لقرائتكم خبر عن سترلينج افضل لاعبين الدوري الانجليزي اخر ثلاث سنوات والان مع التفاصيل

انتقل سترلينج من ليفربول الي مانشستر سيتي عام 2015 في عقد يمتد إلى 5 سنوات ، و كانت اغلي صفقة في تاريخ السيتي في هذا الوقت كلفت الصفقة خزائن مانشستر سيتي ( 49 مليون جنيه استرليني)

وبدء ستيرلينج في بداية كتابة اسمه في تاريخ السيتي، تطور ستيرلينج بشكل كبير جداً مع جوارديولا عندما انتقل من ليفربول الي مانشستر سيتي .

واعتمد جوارديولا عليه اعتماد كلي في الطريقة الذي يلعب بها، ما يميز استرلينج أنه يستطيع اللعب علي الطرفين و هو يمتاز بالسرعة الفائقة ، و هذا يعطيه أفضلية عن باقي اللاعبين في هذا المركز

يسجل استرلينج الأهداف في اخر ثلاثة مواسم و كأنه يلعب في مركز الهجوم ، القليل من لاعبي الأطراف يمتلكون هذه القدرة علي التهديف بهذه الارقام كل موسم و بدون ضربات جزاء .

و نعرض لكم كيف تطور استرلينج في اخر 3 مواسم مع جوارديولا و السيتي :.

وجاءت احصائيات استرلينج قبل قدوم جوارديولا إلي سيتي

لعب:31 مباراة

Advertisements

سجل: 6 أهداف فقط

صنع: هدفين

وجاءت احصائيات استرلينج عندما اتي جوارديولا لتولي تدريب السيتي

• لعب: 109 مباراة

• سجل: 49 هدف

• صنع: 28 هدف

لعب 109 مباراة ساهم 77 هدف

ونجح جوارديولا مع السيتي في الفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لموسمين متتالين ، ويسعي لتحقيق انجاز تاريخي هذا الموسم بالتتويج بلقب الدوري ليحقق اللقب للمرة الثالثة علي التوالي بجانب تطوير اللاعبين .