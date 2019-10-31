شكرا لقرائتكم خبر عن سترلينج افضل لاعبين الدوري الانجليزي اخر ثلاث سنوات والان مع التفاصيل
انتقل سترلينج من ليفربول الي مانشستر سيتي عام 2015 في عقد يمتد إلى 5 سنوات ، و كانت اغلي صفقة في تاريخ السيتي في هذا الوقت كلفت الصفقة خزائن مانشستر سيتي ( 49 مليون جنيه استرليني)
وبدء ستيرلينج في بداية كتابة اسمه في تاريخ السيتي، تطور ستيرلينج بشكل كبير جداً مع جوارديولا عندما انتقل من ليفربول الي مانشستر سيتي .
واعتمد جوارديولا عليه اعتماد كلي في الطريقة الذي يلعب بها، ما يميز استرلينج أنه يستطيع اللعب علي الطرفين و هو يمتاز بالسرعة الفائقة ، و هذا يعطيه أفضلية عن باقي اللاعبين في هذا المركز
يسجل استرلينج الأهداف في اخر ثلاثة مواسم و كأنه يلعب في مركز الهجوم ، القليل من لاعبي الأطراف يمتلكون هذه القدرة علي التهديف بهذه الارقام كل موسم و بدون ضربات جزاء .
و نعرض لكم كيف تطور استرلينج في اخر 3 مواسم مع جوارديولا و السيتي :.
وجاءت احصائيات استرلينج قبل قدوم جوارديولا إلي سيتي
لعب:31 مباراة
سجل: 6 أهداف فقط
صنع: هدفين
وجاءت احصائيات استرلينج عندما اتي جوارديولا لتولي تدريب السيتي
• لعب: 109 مباراة
• سجل: 49 هدف
• صنع: 28 هدف
لعب 109 مباراة ساهم 77 هدف
ونجح جوارديولا مع السيتي في الفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لموسمين متتالين ، ويسعي لتحقيق انجاز تاريخي هذا الموسم بالتتويج بلقب الدوري ليحقق اللقب للمرة الثالثة علي التوالي بجانب تطوير اللاعبين .
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