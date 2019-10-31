شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عبور أرسنال .. رزنامة قاسية في إنتظار ليفربول والان مع التفاصيل

كتب عبدالقادر عرابي

إستطاع نادي ليفربول تخطي عقبة أرسنال في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو" بعد مباراة مثيرة بالفوز 4-5 بركلات الترجيح عقب التعادل الإيجابي بنتيجة 5-5. وتنتظر ليفربول مهمة شاقة تبدأ بمطلع نوفمبر القادم وحتى بداية العام الجديد 2020. وسيتعين على الريدز خوض 15 مباراة خلال هذه الفترة، الأمر الذي سيمثل صغطاً رهيباً على الألماني يورجن كلوب وكتيبته. البرنامج الكامل لمباريات ليفربول حتى مطلع العام الجديد. الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (ملعب فيلا بارك) يوم 2-11 دوري أبطال أوروبا - جينك البلجيكي ( ملعب أنفيلد) - يوم 5-11 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (ملعب أنفيلد) - يوم 10-11. الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس ( ملعب سيلهرست بارك) - يوم 23 -11 Advertisements دوري أبطال أوروبا - نابولي - (ملعب أنفيلد رود) - يوم 27-11 الدوري الإنجليزي - برايتون (ملعب أنفيلد) - يوم 30-11 الدوري الإنجليزي - إيفرتون - (ملعب أنفيلد) - يوم 4-12. الدوري الإنجليزي - بورنموث - (ملعب فيتاليتي) - يوم 7-12 دوري أبطال أوروبا - سالزبورج النمساوي - (ملعب ريد بول) - يوم 10-12 الدوري الإنجليزي - واتفورد - (ملعب فيكارج رود) - يوم 14-12 مبارتين ضمن كأس العالم للأندية في قطر يومي 18 و 21 ديسمبر. الدوري الإنجليزي - ليستر سيتي - (ملعب كينج باور) يوم 26-12 الدوري الإنجليزي - وولفرهامبتون - (ملعب أنفيلد) - يوم 29-12. وسيقوم رابطة الأندية الإنجليزية بإدراج مباراة دور الثمانية من كأس كاراباو أمام أستون فيلا خلال شهر ديسمبر، وهو ما دفع كلوب للتلويح إما بتأجيل المباراة أو الإنسحاب من البطولة.



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