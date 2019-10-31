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بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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ماوريسيو بوتشيتينو

ماوريسيو بوتشيتينو

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو

كتب

عبدالقادر عرابي

كشفت تقاير صحفية ألمانية أن المدرب الأرجنتيني "ماوريسيو بوتشيتينو"  مدرب نادي توتنهام هوتسبيرز الحالي هو المرشح الأول لخلافة المدرب الكرواتي "نيكو كوفاتش" المدير الفني لبايرن ميونخ حال إقالة الأخير من منصبه.

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وأفادت شبكة sport 1 أن الضغوط تزداد الآن على كوفاتش بعد العرض الهزيل الذي ظهر به الفريق الثلاثاء الماضي أمام بوخوم في كأس ألمانيا.

وبالرغم من الفوز على بوخوم والعبور لدور الـ 16 إلا أن الإنتقادات تزداد بشدة على الفريق بعد عبور بوخوم بشق الأنفس.

ويتواجد مدرب أياكس "إيريك تين هاج" ومدرب لايبزج "رالف رانجيك" ضمن دائرة الترشيحات بجوار بوتشيتينو لخلافة كوفاتش.

ويحل البافاري ضيفاً على فرانكفورت السبت المقبل في الجولة العاشرة من البوندزليجا الذي يتواجد البايرن في وصافه جدوله برصيد 18 نقطة بفارق نقطة خلف مونشنجلاباخ برصيد 19 نقطة.


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