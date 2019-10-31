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موعد مباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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يواجه الهلال نظيره الفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير ، والتي ستقام على أرضية ملعب الأمير عبدالله بن جلوي.

موعد مباراة الهلال والفتح والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت والسابعة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة Ksa sports HD 2.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة،  بينما يحتل الفتح المركز الأخير برصيد 4 نقاط.


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