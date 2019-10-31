الامارات | قرارات جريئة لتقنية الفيديو تقود اتحاد كلباء للفوز على بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جريئة لتقنية الفيديو تقود اتحاد كلباء للفوز على بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد الاوروغوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء فريقه ليحقق انتصاره الثاني في الموسم الحالي بعد هزيمته لبني ياس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت مساء اليوم على ملعب كلباء ليصبح رصيده (6) نقاط وهو ذات رصيد بني ياس، وشهدت المباراة استعانة الحكم عادل النقبي لتقنية الفديو (الفار) في ثلاث قرارات تحكيمية جريئة، كما واشهر الحكم بطاقتين حمر بوجه لاعبي السماوي فواز عوانة (45+2) وسهيل النوبي (88).

سجل اتحاد كلباء هدفه الاول من ضربة جزاء بعد اعثار الاردني ياسين البخيت سجله المجري جوجاك الهدف الاول (19).

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وسجل جوجاك الهدف الثاني من ضربة جزاء ثانية، بعد الاستعانة بتقنية الفديو عندما لامست الكرة يد البرازيلي كوندي(31).

بينما سجل بني ياس هدفه الوحيد عن طريق رأسية سلطان الشامسي بعد كرة وصلته من خميس الحمادي (60).