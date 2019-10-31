الامارات | الحمادي وخليل يمدان يديهما لـ "مارفيك" قبل مواجهة فيتنام

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي وخليل يمدان يديهما لـ "مارفيك" قبل مواجهة فيتنام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد شباب الأهلي مجدداً إلى سكة الانتصارات، وتمكن من الفوز على عجمان، 3/1، في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، على استاد راشد، في افتتاح المرحلة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وجاء هدفا الفرسان عن طريق، لوفانور، "23"، وإسماعيل الحمادي، "41"، ويوسف جابر، "74"، بينما سجل هدف البرتقالي الوحيد، أبوبكر تراولي، "52".

وعزز شباب الأهلي بهذا الانتصار من تفوقه التاريخي على البرتقالي، محققاً الفوز رقم 13 من أصل 17 مواجهة جمعتهما في عصر الاحتراف، في حين تعادلا ثلاث مرات وفاز البرتقالي في مرة واحدة فقط.

ونجح المدرب الأرجنتيني أروابارينا في كسر عُقدة نظيره المصري أيمن الرمادي، الذي لم يعرف طعم الخسارة في أخر 3 مواجهات جمعته مع شباب الأهلي على استاد راشد، اذ سبق وأن تعادل المدربان معا في الموسم الماضي على هذا الملعب 2/2.

وشهدت المباراة تألق لافت للثنائي إسماعيل الحمادي وأحمد خليل اللذان شاركا للمرة الأولى في التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر هذا الموسم، فسجل هدفاً، و"صال أحمد خليل وجال" بصناعة الهدف الأول وتهديد مرمى حارس عجمان، علي الحوسني، في أكثر من مناسبة، ليمد يديهما إلى مدرب المنتخب الهولندي، مارفيك قبل مواجهة فيتنام في تصفيات كأس العالم.

ورمت خسارة الفريقين، في الجولة الماضية بظلالها على بداية المواجهة بين شباب الأهلي وعجمان، فحضرت الاثارة مبكراً عن طريق إسماعيل الحمادي، الذي تلقى تمريرة سحرية من أحمد خليل وهو على مقربة من المرمى، لكن الحارس علي الحوسني أبعدها ببراعة(4).

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ورد بعدها فاندر فييرا بتسديدة لعبها مباشرة من عرضية أبو بكر تراولي، لكن من سوء حظه أن مرت الكرة بمحاذاة القائم الأيسر (5).

وظلت محاولات الفريقين قائمة إلى أن نجح لوفانور، في منح شباب الأهلي التقدم، بعد أن ألغت تقنية "الفار"، قرار مساعد الحكم باحتساب اللعبة "تسلل" على أحمد خليل، الذي صنع الفرصة.

وتراجع شباب الأهلي بشكل غير مبرر، ما منح الفريق الضيف الفرصة ليضغط على مضيفه في نصف ملعبه، وكاد عصام فايز، أن يأتي بالخبر السار من تسديدة علت العارضة بقليل (29).

لكن إسماعيل الحمادي، توهج داخل صندوق عجمان، اذ استغل عرضية يوسف جابر وانقض عليها قبل وليد اليماحي وراشد مال الله، وأودع الكرة داخل الشباك ليمنح فريقه الأفضلية بهدفين في الشوط الأول.

واستمرت الإثارة في الحصة الثانية التي حضرت هذه المرة من جانب عجمان، الذي استطاع أن يُقلص الفارق عن طريق أبو بكر تراولي بعد تمريرة مُحكمة من حسن عبد الرحمن، ضرب بها دفاع شباب الأهلي.

ولكن المدافع يوسف جابر نجح في تأمين النتيجة لمصلحة شباب الأهلي، وتمكن من احراز الهدف الثالث من ضربة رأس بارعه استقرت على يمين الحارس.