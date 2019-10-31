الارشيف / اخبار الرياضه

راموس يعادل نظيره ميسي في هذا الرقم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر راموس يعادل نظيره في هذا الرقم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

عادل قائد فريق "سيرجيو راموس " الرقم التاريخي في الليجا المحفور باسم الارجنتيني "ليونيل ميسي" 

 

وساهم راموس في تسجيل خماسية ريال مدريد امس امام ليغانيس في اطار منافسات الجولة ال١١ من "الليجا" الاسبانية ، حيث سجل هدف من ضربة جزاء ليعادل رقم ميسي التاريخي في الليجا ، وهو التسجيل للموسم ال١٦ علي التوالي في الليجا 

Advertisements

 

وسجل راموس اول هدف له في الليجا مع الفريق الاندلسي "إشبيلية" في موسم ٢٠٠٤-٢٠٠٥ ، وانتقل بعدها الي النادي الملكي ليبدأ فترة تألق حافلة بالاهداف والبطولات ، ليصبح ثاني لاعب يسجل في ١٦ موسم علي التوالي في الليجا بعد الارجنتيني ليونيل ميسي . 

 

وقفز ريال مدريد الي المركز الثاني في الليجا الاسبانية برصيد ٢١ نقطة خلف المتصدر الغريم التقليدي الذي يملك ٢٢ نقطة ليتقلص فارق النقاط الي نقطة واحدة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راموس يعادل نظيره ميسي في هذا الرقم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا