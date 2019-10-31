شكرا لقرائتكم معسكر الإمارات عربون صلح صالح جمعة مع الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتناع تام داخل جهاز الكرة بالأهلي أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق يعد نجماً صاحب امكانيات فنية كبيرة تميزه عن جميع اقرانه في مركزه وتمنحه أفضلية بين كل لاعبي جيله.

الجهاز الفني تأكد أن صالح جمعة لم يستمر في حالة الالتزام التي وعد الجهاز بها، إلا أن هناك امل داخل الأهلي أن يعود اللاعب لسابق عهده، وهو ما جعل الإدارة الحمراء تؤكد أن اللاعب مُستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.

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وخرج صالح جمعة من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للفريق الفنية مؤخراً ، حيث يدفع المدرب السويسري بمحمد مجدي قفشة بشكل أساسي ويشارك معه وليد سليمان فيما يخرج صالح جمعة من قائمة معظم المباريات، لأنه بخلاف عدم التزام اللاعب هناك تحفظ فني على أداء صالح جمعة من جانب فايلر بسبب عدم تأديته للواجبات الدفاعية من ناحية والبطء الشديد الذي يصاحب أدائه من ناحية أخري.

ويعد معسكر الأهلي في الإمارات هو عربون الصلح بين الأهلي وصالح جمعة، حيث سيحاول اللاعب كسب ثقة فايلر واستعادته فورمته الفنية والبدنية تمهيداً للعودة من جديد للحسابات.