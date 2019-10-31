شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ مرانه الأول بمعسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كانت بعثة الأهلي قد وصلت دبي عصر اليوم وخلد اللاعبين للراحة قليلا ثم توجه الفريق لخوض أول مران بالإمارات استعداداً للارتباطات المقبلة محليا وأفريقيا.
وضم الجهاز الفني للأهلي 25 لاعباً لمعسكر الفريق فى الإمارات وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.
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