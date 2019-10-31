شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ مرانه الأول بمعسكر الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنطلق منذ قليل أول مران لفريق النادي الأهلي علي ملعب نادي أهلي دبي بالإمارات خلال المعسكر الذي انطلق اليوم.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت دبي عصر اليوم وخلد اللاعبين للراحة قليلا ثم توجه الفريق لخوض أول مران بالإمارات استعداداً للارتباطات المقبلة محليا وأفريقيا.

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يقيم الأهلي معسكره الخارجي لمدة سبعة أيام يخوض خلاله مباراة ودية بسبب توقف الدوري المحلي لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون ٢٠٢١) ولارتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٨ حتي ٢٢ نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وضم الجهاز الفني للأهلي 25 لاعباً لمعسكر الفريق فى الإمارات وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.