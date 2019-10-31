شكرا لقرائتكم مُجمد ومصاب أبرز ضحايا صفقات الأهلي الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو النادي الأهلي مبكراً مناقشة ملف الصفقات الشتوية، التي من المنتظر أن يبرمها الفريق الأحمر لتدعيم صفوفه واستكمال الموسم بأفضل شكل خاصة وأن الفريق يرغب في تحقيق كل البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن الصفقات الجديدة ستكون على حساب الثنائي المصاب محمد محمود والذي أجرى جراحة الرباط الصليبي خلال الأيام الماضية ولن يعود قبل شهر يوليو المقبل، فيما سيكون اللاعب الثاني هو المُجمد حسين السيد الذي لا يشارك نهائياً مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني منذ توليه المسئولية وبالتالي ستسعى إدارة القلعة الحمراء لتسويقه.

وحدد فايلر طلباته بالنسبة للصفقات الشتوية مؤكداً أن رغبته الأولى هي التعاقد مع مهاجم سوبر ومساك جيد، في ظل تعرض أكثر من مدافع لإصابات قوية في الفترة الاخيرة.