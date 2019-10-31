شكرا لقرائتكم 4 مرشحين لخوض الانتخابات التكميلية للجنة الأولمبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية موعد الجمعية العمومية العادية يوم 20 ديسمبر القادم والتي تشهد إجراء انتخابات تكميلية على ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس الإدارة التي خلت بإستقالة حازم إمام عضو اتحاد كرة القدم ويحي دعبس نائب اتحاد الهوكي وخالد ناصف سليم رئيس اتحاد الكرة الطائرة. ترشح على عضوية اللجنة الأوليمبية كلا من عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو وعبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح وإيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز وسيف حامد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي.

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