شكرا لقرائتكم منتخب مصر: نواصل الاستعداد لمواجهة كينيا لحين وصول خطاب رسمي بالإنسحاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري أن الفريق سيواصل استعداداته لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر من الشهر المقبل فى الجولة الاولي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

كانت أنباء قد صدرت عن الجانب الكيني بأنه يواجه صعوبة فى السفر إلى مصر بسبب الأزمة المالية.

تابع مسئولو منتخب مصر أن الفريق لا يشغل باله بمثل هذه الأخبار و سيواصل استعدادته يوم 5 نوفمبر المقبل لمباراة كينيا ، لحين وصول خطاب رسمي من الجانب الكيني بالإنسحاب من مواجهة مصر أما بخلاف ذلك فسنواصل الاستعداد ولن نلتفت لمثل هذه الأمور.

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أعلن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول عن توصل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع نظيره الليبيري لإقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم ٧ نوفمبر المقبل.

وطلب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني خوض ودية يوم ٧ نوفمبر من أجل تجهيز العناصر المحلية التي اختارها مؤخرا في سبيل الإعداد لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون