شكرا لقرائتكم هنا جودة تتوج بالمركز الرابع ببطولة العالم للقارات لتنس الطاولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وصلت هنا جودة أمس إلى دور قبل النهائى من البطولة بعد الفوز على اللاعبة الهندية بنتيجة 4/1 ، ولكنها خسرت فى المباراة التالية ، لتنافس على المركزين الثالث و الرابع ، و خلال منافساتها على أحد المركزين ، حققت المركز الرابع .

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كانت هنا جودة قد دخلت فى تحدى مع محمد صلاح ، وصرحت من قبل قائلة، "عايزة ألعب مع محمد صلاح ماتش ونشوف مين اللى هيكسب"، ورد عليها النجم المصرى على تويتر مازحاً، "طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشى قبلت التحدى".

وردت بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة عبر صفحتها على فيس بوك قائلة، "أنا بحب اللعب مع الكبار.. ومكة تنور.. مو صلاح".