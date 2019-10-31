شكرا لقرائتكم نجوم الكرة يختارون خليفتهم فى الملاعب.. بيبو يتوج وليد صلاح الدين بالرقم 10.. بركات يهدى حسين الشحات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من أهم مميزات كرة القدم وأسباب متعتها وإثارتها، أنها لا تتوقف على لاعب أو موهبة بعينها مهما كانت فذة أو إستثنائية، وهو ما يجعلها اللعبة الشعبية الأولى عالميا، حيث تتعلق بها قلوب الجماهير على اختلاف الأعمار والأذواق..

وشهدت الكرة المصرية أجيالا عديدة وتعاقبت أسماء وأساطير كروية تعلقت الجماهير بها ولكن لم تتوقف حالة الاستمتاع والإشباع باعتزال واختفاء هؤلاء الأساطير، حيث دائما ما تجود الملاعب بمواهب كروية تجعل الأذهان دائما تربط بين الماضى والحاضر، لاسميا وأن هؤلاء النجوم يختارون خليفتهم فى الملاعب ومن يقدرون على حمل راية الإبداع بعدهم.

بيبو ووليد صلاح الدين

فى مباراة تاريخية لن تسقط من ذاكرة الجماهير المصرية وتحديدا الأهلاوية، أعلن محمود الخطيب أسطورة الأهلى أن وليد صلاح الدين نجم الأهلى السابق هو خليفته فى الملاعب، وأهداه الرقم 10 الذى كان يحمله بيبو فى مسيرته الكروية.

وفى هذا الصدد، يقول وليد صلاح الدين إنه قبل اعتزال الخطيب بأسبوع تحدث معه في النادي الاهلي وأعطاه عدد من النصائح، مضيفا: "قال لى كلمات لن أنساها، وقال لى نصا إن هناك لاعبين تواجدوا بالأهلي كانوا أفضل منه لكن دمروا أنفسهم، واذا لم ألتزم بالتدريبات أو لم أسمع للمدربين ستنتهي مسيرتي بالملاعب سريعا".

وأردف صلاح الدين أنه تعلم من الخطيب أن كرة القدم ليست للأكثر مهارة ولكن من خلال الاخلاقيات والشخصية واحترام زملائك وجماهيرك، وتابع:"منذ كنت صغيرا ارتديت الرقم 10، الخطيب أراد أن يبعث برسالة طمأنة لجماهير الأهلى بأن النادى مليء بالمواهب".

بركات وحسين الشحات

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كشف محمد بركات مدير المنتخب الوطنى، مؤخرا ولأول مرة عن اللاعب الذي يعتقد أنه سيكون خليفته فى الملاعب، وقال بركات فى تصريحات تليفزيونية أنه يحب حسين الشحات جناح أيمن الأهلى الحالى بشدة، كما يحب ويستمتع بطريقة لعبه وأشعر أنه قريب من أسلوبى وطريقة لعبى، وأتمنى له التوفيق مع النادى والمنتخب وأن يكون "الزئبقى" الجديد.

وائل جمعة ورامى ربيعة

منح وائل جمعة مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق ، رامى ربيعة مدافع الأهلى لقب "الصخرة الجديد"، قائلا:"هناك أسماء كثيرة مميزة فى خط الدفاع، لكن رامي ربيعة يعد واحدا من الذين يتمتعون بإمكانيات وروح وشخصية قوية".. مضيفا:"الإصابة أبعدت رامي ربيعة عن الملاعب لفترة طويلة، لكنه يمتلك الجودة والإمكانيات والسرعة والطول المناسب، التي تؤهله إلى قيادة الدفاع في الأهلي ومنتخب مصر".

عماد متعب يختار مروان محسن وباسم مرسى

كشف عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، عن خليفته في الملاعب المصرية ، وقال متعب:"أحد الشروط الهامة لتحديد خليفتي هو الاستمرارية في الملاعب حتى الاعتزال ، ليس من المهم تقديم موسم مميز والحصول على لقب الهداف وبعد ذلك تبتعد وهذا ما شاهدناه في الفترة الماضية"، موضحا أن مروان محسن وباسم مرسى تألقا بشدة فى فترة معينة وهما الأقرب لطريقى لعبى إلا أنهما لا يحفظان على المستوى ويختفيان لفترات طويلة.

عبد الحليم على وعمر السعيد

قال عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق أن عمر السعيد مهاجم الأبيض حاليا هو خليفته في الملاعب ، وأوضح العندليب أن مصطفى محمد لديه الموهبة والثقة في نفسه وأصبح مهاجم مميز بعد اكتسابه الخبرات مع طلائع الجيش طوال السنوات الماضية، ويصلح أن يكون المهاجم الأول للزمالك ومنتخب مصر.