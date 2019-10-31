شكرا لقرائتكم "المسابقات" تنقل مباراتي النصر والشباب إلى المجمعة والجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الخميس، نقل مباراة فريقي عفيف والنصر ضمن دور الـ 64 من مسابقة كأس الملك، المقرر إقامتها على ملعب نادي الدرع بالدوادمي يوم السبت 9 نوفمبر المقبل، إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وقال الاتحاد السعودي في بيان صحافي: جاء القرار بناء على إفادة إدارة المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة بعدم توفر متطلبات الأمن والسلامة في ملعب نادي الدرع.
وقررت المسابقات أيضا نقل مباراة فريقي طبرجل والشباب ضمن الدور نفسه والمقرر إقامتها على ملعب نادي العروبة بالجوف يوم الأربعاء 13 نوفمبر المقبل، إلى ملعب جامعة الجوف، وذلك حسب إفادة مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف، لعدم جاهزية ملعب العروبة بسبب عدم الانتهاء من فترة الزراعة الشتوية.
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