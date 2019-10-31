شكرا لقرائتكم اكتمال أعمال التطوير في ملعب الأمير فيصل بن فهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتملت أعمال تطوير ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الرياض، بعدما أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن جاهزيته لاحتضان المباريات.

وتفقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، وشملت أعمال تطوير الملعب الأرضية والمضمار، كما تم تجديد غرف اللاعبين والحكام والمركز الإعلامي والساحات الخارجية.

ومنذ مطلع الموسم الحالي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يلعب نادي النصر على أرضية ستاد الملك فهد الدولي والشباب على الملعب الخاص بالنادي، فيما يخوض الهلال مبارياته في ملعب جامعة الملك سعود.

وزادت الشكاوى في الموسم الماضي من سوء أرضية ملعب الملز ليقام آخر لقاء عليه في ديسمبر وتعاد زراعة أرضيته والانتهاء منها، ليعود النصر للعب عليه في مباراته أمام القادسية من الموسم الماضي.